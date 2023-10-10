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KAYSERİ 7. AİLE MAHKEMESİHAKİMLİĞİ'NDEN

KAYSERİ 7. AİLE MAHKEMESİHAKİMLİĞİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 00:00

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"İ L A N"

KAYSERİ 7. AİLE MAHKEMESİHAKİMLİĞİ'NDEN

ESAS NO 2023/275
DAVACI : DURMUŞ KIZILARSLAN - 47560418746 T.C Kimlik Numaralı,
DAVALI CRİSTİNA KIZILARSLAN - 670903444452 Yabancı Kimlik Numaralı
DAVA : Boşanma
DAVA TARİHİ : 03/04/2023
Davacı DURMUŞ KIZILARSLAN tarafından davalı CRİSTİNA KIZILARSLAN aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;
Davalı CRİSTİNA KIZILARSLAN'a bir türlü dava dilekçesinin tebliğ edilememesi ve tebligata yarar açık adresinin de tespit edilememesi nedeniyle, davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Mahkememizin 2023/275 Esas sayılı dosyasında Dava Dilekçesi ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01906019

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#Basın No ILN01906019#İlangovtr