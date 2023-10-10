"İ L A N"

KAYSERİ 7. AİLE MAHKEMESİHAKİMLİĞİ'NDEN

ESAS NO : 2023/275

DAVACI : DURMUŞ KIZILARSLAN - 47560418746 T.C Kimlik Numaralı,

DAVALI : CRİSTİNA KIZILARSLAN - 670903444452 Yabancı Kimlik Numaralı

DAVA : Boşanma

DAVA TARİHİ : 03/04/2023

Davacı DURMUŞ KIZILARSLAN tarafından davalı CRİSTİNA KIZILARSLAN aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Davalı CRİSTİNA KIZILARSLAN'a bir türlü dava dilekçesinin tebliğ edilememesi ve tebligata yarar açık adresinin de tespit edilememesi nedeniyle, davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizin 2023/275 Esas sayılı dosyasında Dava Dilekçesi ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01906019