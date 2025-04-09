"İ L A N"

KAYSERİ 7. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

ESAS NO : 2022/683

KARAR NO : 2024/206

DAVACI : MEHE TAMA- 99098042832 Yabancı Kimlik Numaralı

VEKİLİ : Av. FURKAN TİRYAKİ - [16212-12453-46731] UETS

DAVALI : ADNAN TAMA- 99841947506 Yabancı Kimlik Numaralı

DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))

DAVA TARİHİ : 13/02/2024

KARAR TARİHİ : 26/12/2024

Mahkememizde davacı Mehe TAMA tarafından davalı Adan TAMA aleyhine "Boşanma" davası açılmış olup, Mahkememizce verilen 26/12/2024 tarihli kararda özetle;

"1- Davacı tarafından açılan boşanma davasının KABULÜ ile; Abdo ile Hadduc kızı, Hama 13/05/1982 doğumlu, 99098042832 Yabancı Kimlik Numaralı, Suriye uyruklu davacı MEHE TAMA ile Muhammed ile Meryem oğlu, Hama 01/01/1974 doğumlu, 99841947506 Yabancı Kimlik Numaralı, Suriye uyruklu davalı ADNAN TAMA'nıntarafların 166/1-2 maddesi uyarınca boşanmalarına,

2- Davacının maddi manevi tazminat, tedbir ve yoksulluk nafakası talepleri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

3- Tarafların gayri reşit müşterek çocuğu 99757852024 yabancı Kimlik No'lu 20/01/2013 doğumlu GURUB TAMA ve 99964851360 yabancı kimlik numaralı 15/01/2015 doğumlu MERYEM TAMA'nın velayetinin davacı annesine verilmesine ve müşterek çocuk ile babası arasında; her ayın 1. ve 3. Cumartesi sabah saat: 10:00'dan aynı gün akşam saat: 17:00'ye kadar, yatısız kişisel ilişki düzenlenmesine," şeklinde karar verilmiş olup, davalı Adnan TAMA'nın bir türlü tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle, gerekçeli kararın davalı Adnan TAMA'ya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Kararın davalıya ilanen tebliğinden itibaren 2 hafta süre içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, ilanen tebliğ olunur. 07/04/2025

#ilangovtr Basın no ILN02202515