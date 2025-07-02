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KAYSERİ 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

KAYSERİ 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 00:00

İLAN
T.C. KAYSERİ 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/782

Davacı Orhan Yıldız tarafından davalılar Bilal Beyoğlu, Hüseyin Gencer ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında; Davaya konu Kayseri İli Kocasinan İlçesi Sümer Mahallesi 2390 Ada 9 Parsel, Kayseri İli Kocasinan İlçesi Sümer Mahallesi 2390 Ada 8 Parsel, Kayseri İli Kocasinan İlçesi Sümer Mahallesi 2389 Ada 15 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin davacı Orhan Yıldız tarafından Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası açılmakla davalılardan Bayram SARI, Razgiya KARER ve Halil AKPINAR'ın tüm araştırmalara rağmen açık adresleri tespit edilemediğinden ilanen tebligat yoluna gidilmiş olup, Kayseri 6. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/782 Esas sayılı dosyasının dava dilekçesi ve duruşma gününün 10/09/2025 günü saat 10:35'e bırakılmış olduğu ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02252615