KAYSERİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/646 Esas

Tarla vasfıyla Hazine adına kayıtlı dava konusu Kayseri İli, Felahiye İlçesi, Büyük Toraman Hürriyet Mahallesi, 202 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın tapuda adına tescili için davacı HÜSEYİN TEMİRCİ (Zülkarneyin ve Döndü oğlu) isimli şahıs tarafından Kayseri 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/646 Esas Sayılı dava dosyası ile tapu iptal vetescil davası açılmış olup itirazı olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize başvurmaları gerektiği ilan olunur.29/12/2023

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