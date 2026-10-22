KAYSERİ 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. KAYSERİ 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin 28/09/2026 tarih, 2026/304 Esas ve 2026/551 Karar sayılı ilamıyla sanık Nazla Yüksel Nazmı hakkında açılan davada görevsizlik kararı verilmiş olup, tüm aramalara rağmen sanığın adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, tebligatın gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiştir. 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince gerekçeli kararın ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 12/10/2026

#ilangovtr Basın no ILN02576400