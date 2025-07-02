KAYSERİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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KAYSERİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/1268 Esas

KARAR NO : 2022/988

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda; dahili davalı Güler Akdemir'e çıkartılan tebligatlara bila cevap verildiği tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediği anlaşıldığından; Mahkememizin 10/03/2022 tarih, 2020/1268 esas 2022/988 karar sayılı; "HÜKÜM :

1- DAVANIN KABULÜ ile,

2- Dava konusu, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi,Ağırnas Mahallesi, 2698parsel ileaynı yer 369 ada 52parsel (eskisi 369 Ada 10 Parsel)sayılı taşınmazların aynen taksimi mümkün olmadığından üzerindeki tüm yükümlülükleri ile birlikte UMUMA YÖNELİK AÇIK ARTTIRMASURETİYLE SATILARAK ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,

3- Satış memuru olarak Yazı İşleri Müdürü'nün tayinine,

4- Satıştan elde edilecekbedelin murisler Asma Anda, Kaya Binay, Zülfükar, Nuri Binay, Sabri veraset ilamlarındaki hisseleri ile güncel tapu kaydındaki hisseleri oranında taraflar arasında paylaştırılmasına,

5- Satış bedeli üzerinden binde 11.38 oranında hesap edilecek ilam harcından peşin alınan 54.40 TL'nin mahsubu ile bakiye harcın paydaşlardan satış bedelinin dağıtılmasına ilişkin oranlarda tahsili ile Hazineye gelir kaydına.

6- Kendisini vekille temsil ettiren davalı Hatiye Elvin Kökdemir vekili içinkarar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince 4.255,00-TL maktu vekalet ücretinin paydaşlardan satış bedelinin dağıtılmasına ilişkin oranlarda alınarak davalı Hatiye Elvin Kökdemir verilmesine,

7- Davacı tarafından yapılan aşağıda dökümü yazılı bulunan toplam 4.858,59 TL yargılama giderlerinin taraflardan satış bedelinin dağıtılmasına ilişkin oranlarda tahsiline, davacı hissesinde kalan yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına, davacı tarafından yatırılan gider avansından kararın taraflara tebliğ masrafının mahsubu sonucu kalan gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Dair, davacının yüzüne karşı, davalıların yokluğunda, kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.10/03/2022" hükmü dahili davalı Güler Akdemir'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 17/02/2025

#ilangovtr Basın no ILN02252611