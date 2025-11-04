KAYSERİ 5. AİLE MAHKEMESİ

T.C. KAYSERİ 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/100

DAVACI : ILHAM ABDULLAH SLUBI ALJUMAILI

VEKİLİ : Av. MERVE TOK

DAVALI : HAMZAH HUSEYIN FARHAN ALJUMAILI

DAVA : Boşanma

DAVA TARİHİ : 30/01/2024

KARAR TARİHİ : 18/09/2025

Davacı Ilham Abdullah Slubı Aljumaılı tarafından Davalı Hamzah Huseyın Farhan Aljumaılı aleyhine mahkememizde Boşanma davası açılmış olup; Mahkememizce verilen 18/09/2025 tarihli kararda özetle;

"Davanın KABULÜ ile, ILHAM ABDULLAH SLUBI ALJUMAILI ile HAMZAH HUSEYIN FARHAN ALJUMAILI'ın BOŞANMALARINA, tarafların müşterek çocukları Yasemin, Aysha Huseyin Farhan, Khatab Huseyin Farhan ve Hamzah Huseyin'in velayetlerinin anneye VERİLMESİNE, velayeti anneye verilen küçükler ile baba arasında her ayın ikinci ve dördüncü hafta sonu Cumartesi günü saat 10.00 aynı gün saat 18.00, dini bayramların ikinci günü saat 10.00 dan aynı gün saat 18.00 saatleri arasında KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA" şeklinde karar verilmiştir.

Davalı Hamzah Huseyın Farhan Aljumaılı'ye tebligat yapılamadığı ve yapılan tüm adli ve idari araştırmalar sonucunda adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, tebligat yapılamayan davalı Hamzah Huseyın Farhan Aljumaılı'ye ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizce verilen karar DAVALIYA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. Kararın davalıya ilanen tebliğinden itibaren iki hafta süre içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verildi. 22/10/2025

#ilangovtr Basın no ILN02325727