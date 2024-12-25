İ L A N

T.C. KAYSERİ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

15/12/2024

Sayı : 2024/49 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaip: Kayseri İli, Talas ilçesi, Kepez Mahallesi, Cilt No:17, Hane No:6'da nüfusa kayıtlı bulunan 36727792744 T.C. kimlik nolu MEHMET ve NUZİYE'den olma, ZEKERİYA GEDİKBAŞ isimli şahıstan uzun süredir haber alınamadığından, bu şahsı tanıyan ve bilen kişilerin, ayrıca bu konuda bilgisi bulunanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize başvurup bilgi vermeleri İLAN olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02146185