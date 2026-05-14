İLAN

KAYSERİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(FİKRİ VE SINAI HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2019/264 Esas

KARAR NO : 2023/276

Davacı TEVFİK PEKACAR tarafından davalılar1- ARI YAYINCILIK İNT. BİL. DAĞ. VE TAN. HİZ. PAZ. TİC. LTD. ŞTİ. İle GYD YAYIN DAĞITIM KİTAP KIRTASİYE İNŞAAT EMLAK GIDA TEMİZLİK MADDELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. aleyhine mahkememizde açılan Fikir Ve Sanat Eseri (Maddi Tazminat İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davacının davasının KABULÜ ile

1-) Davalıların “Türkçemino AKILLI TÜRKÇE ATÖLYEM”, “Türkçemino AKILLI TÜRKÇE DEFTERİ”, “Türkçemino AKILLI TÜRKÇE TESTİ” ve “Türkçemino AKILLI TÜRKÇE ÖDEVİ” şeklindeki kullanımlarının Davacının 2014 82265 sayı ile tescilli "AKILLI TÜRKÇE" markasınınortalama tüketiciler Açısından,karıştırılma ihtimali yarattığı, anlaşılmakla; Davacının 2014 82265 sayı ile tescilli "AKILLI TÜRKÇE" markasından doğan haklarına TECAVÜZ VE HAKSIZ REKABET OLUŞTURDUĞUNUN TESPİTİNE,

2-)Tecavüzün durdurulması ve giderilmesi ile haksız rekabetin men ve refine, Davalılarıntecavüz teşkil eden eylemlerininindurdurulmasına,

3-)İhlal konusu ürünlerin bulunduğu davalıya ait İNTERNET SİTESİNİN İÇERİĞİNDEN ÇIKARILMASINA,

4-)Karar kesinleştiği taktirde Davalılar tarafından markasal olarak kullanılan Türkçemino AKILLI TÜRKÇE ATÖLYEM”, “Türkçemino AKILLI TÜRKÇE DEFTERİ”, “Türkçemino AKILLI TÜRKÇE TESTİ” ve “Türkçemino AKILLI TÜRKÇE ÖDEVİ” ibareli kullanımlarının önlenmesine, bu ibareleri içeren ürünlerin, tüm kataloğ, broşür benzeri tanıtım faaliyetine konu mataryallerin toplatılarak imhasına,

5-)Maddi Tazminat Talebinin KABULÜ İLE,

6-)Manevi Tazminat Talebinin KABULÜ İLE,

Dair karar verilmiş, olup, iş bu karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.17/04/2026

