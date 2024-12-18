T.C. KAYSERİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1676 Esas

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle; Tüm aramalara rağmen adresi bulunamayan ve tespit edilemeyen Kayseri İli, Özvatan İlçesi, Küpeli Mah/Köyü Mehmet ve Ümüs'den olma 19/04/1979 doğumlu dahili davalı DURSUN SÖNMEZÇİÇEK, Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Amarat Mah/Köyü Faik ve Tevrat'dan olma 05/05/1969 doğumlu dahili davalı BİLAL BAKAR, Kayseri İli, Özvatan İlçesi, Küpeli Mah/Köyü Mehmet ve Ümüs'den olma 27/02/1981 doğumlu dahili davalı MUSTAFA SÖNMEZÇİÇEK, Kayseri İli, Kocasinanİlçesi, Höbek Mah/Köyü Derviş ve Döndü'den olma 19/06/1961 doğumlu dahili davalı NURETTİN KÜÇÜKSUNGUR'a dava dilekçesi ve duruşma gününün Türkiye Genelinde yayınlanan tirajı ellibinin üzerinde bulunan gazetelerde ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan,

Davacı tarafça davaya konu olan; Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Hunat mahallesi, 126 ada, 15 parsel numaralı kargir apartman, Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Konaklar mahallesi, 767 parsel numaralı tarla, Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Konaklar mahallesi, 14120 ada, 1 parsel numaralı arsa, Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Erkilet General Emir mahallesi, 9168 ada, 3 parsel numaralı tarla, Kayseri ili, Sarıoğlan ilçesi, Çiftlik mahallesi, 4038 parsel numaralı bağ ve tarla, Kayseri ili, Sarıoğlan ilçesi, Bakarcak mahallesi, 288 ada, 28 parsel parsel sayılı taşınmazlar hakkında ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olduğundan, dahili davalı DURSUN SÖNMEZÇİÇEK, dahili davalı BİLAL BAKAR, dahili davalı MUSTAFA SÖZMEZÇİÇEK, dahili davalı NURETTİN KÜÇÜKSUNGUR'a duruşmanın atılı bulunduğu 13/02/2025 günü saat 09:34'de mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı/karara bağlanacağı, 7201 sayılı tebligat yasasının 28. madde ve devamı maddeleri uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02141460