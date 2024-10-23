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KAYSERİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

KAYSERİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 00:00

T.C. KAYSERİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1402 Esas

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davası nedeniyle; Tüm aramalara rağmen adresi bulunamayan ve tespit edilemeyen dahili davalı Vehbi ve Mahire'den olma, 29/09/1947 doğumlu MİRAY AYKIN'a dava dilekçesi ve duruşma gününün Türkiye Genelinde yayınlanan tirajı ellibinin üzerinde bulunan gazetelerde ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan;

Davacı tarafça davaya konu olan; Muris Meliha Aykın'ın Ziraat Bankası Erciyes Şubesi (TL,EURO USD) ve Halk Bankası (TL) hesaplarındaki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talep edilmiş olduğundan, dahili davalı MİRAY AYKIN'a duruşmanın bulunduğu 16/01/2025günü saat 10:22'de mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı/karara bağlanacağı, 7201 sayılı tebligat yasasının 28. madde ve devamı maddeleri uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02108353