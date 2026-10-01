KAYSERİ 2. İNFAZ HAKİMLİĞİ

T.C. KAYSERİ 2. İNFAZ HÂKİMLİĞİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2026/7692 İnfaz Hâkimliği Dosyası

KARAR NO : 2026/7689

Hakimliğimizin yukarıda dosya ve karar numarası yazılı 09/07/2026 tarihli ilamı ile Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesinin 2022/620 E. 2022/839 K. İlamı ile verilen erteli 1 yıl 8ay hapis cezasının TCK'nın 51/7 maddesi gereğince aynen infazına cezası ile cezalandırılan Hüdaverdi ve Nefise oğlu, 01/01/1975 doğumlu, Kayseri, Felahiye, Büyüktoraman mah/köy nüfusuna kayıtlı CAHİT GÖRCÜ tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 268-271 maddeleri gereğince kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde hükümlü veya C.Savcısı tarafından Hakimliğimize verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle tutulacak tutanağın Hakime onaylatılmak kaydıyla KAYSERİ 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE itiraz yoluna başvurabileceği, yasal süre içeresinde itirazda bulunmaz ise kararımızın kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 24.09.2026

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