KAYSERİ 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

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KAYSERİ 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/101

KARAR NO : 2024/834

Davacı Ahmet Arık tarafından davalılar Canan Deligöz, Mustafa Ergün ve S.S. Derman Konut Yapı Kooperatifi aleyhine kooperatif ortaklığına bağlı olarak tahsis edilen taşınmazın tapu kaydının iptali ile tescili, mümkün olmaz ise kooperatife ödenen bedelin tahsili istemi hususunda Mahkememize açılan tapu iptali ve tescil davasında davalı S.S. Derman Konut Yapı Kooperatifi' ne dava dilekçesi belirtilen adrese tebligat çıkarılmış, ancak tebligatın yapılamadığı, adres araştırması sonucundan da bir netice alınmadığından, davalı S. S. Derman Konut Yapı Kooperatifine ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, Mahkememiz tarafından davalılar Mustafa Ergün ve Canan Deligöz hakkında açılan davanın reddine, davalı S.S. Derman Konut Yapı Kooperatifi aleyhine açılan davanın kabulü ile 96.600,00 TL alacak bedelinin dava tarihi olan 19/03/2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiş, davacı vekili 19/12/2024 tarihli istinaf başvuru dilekçesi ile müvekkilinin haklı ve yerinde davasının tüm davalılar yönünden kabulüne karar verilmek üzere Kayseri 2.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 02.10.2024 tarih ve 2018/101 E. 2024/834 K. Sayılı kararının kaldırılmasına ve yeniden karar verilmek üzere dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine, veya Dairece ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılama yapılarak, müvekkilinin haklı ve yerinde davasının tüm davalılar yönündenkabulüne karar verilmesini talep etmiştir. Adı geçen davalı S.S. Derman Konut Yapı Kooperatifine ilanen tebligat yayınlandıktan 7 gün sonra süreleri başlamak üzere HMK'nın ilgili maddesi gereğince tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf dilekçesine karşı cevap verebileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02143637