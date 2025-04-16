KAYSERİ 2. AİLE MAHKEMESİ

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KAYSERİ 2. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/792 Esas,
KARAR NO : 2025/221
DAVACI : AHMED HABBAŞ Kocasinan/ KAYSERİ
DAVALI : MARAM HABBAŞ
DAVA : Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348))
DAVA TARİHİ : 28/09/2023 Birleşen dava tarihi:28/11/2023
KARAR TARİHİ : 20/03/2025
Davacı tarafça davalı aleyhine mahkememizde açılan "velayet" davasının yapılan açık yargılaması
neticesinde, 20/03/2025 tarihli ilam ile; "1-Asıl davanın ve birleşen davanın KABULÜ ile; ... SUAD HABBAŞ ile ...SABAH HABBAŞ'ın velayetlerinin annesinden alınmasına, ... gerekçeli kararının davalı Maram HABBAŞ'a tebliği yerine geçerli olmak üzere TK'nun 28. ve devamı md. uyarınca ilanen tebliğ olunur. 14/04/2025
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