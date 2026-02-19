KAYSERİ 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

KAYSERİ

19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

05.02.2026

Sayı : E.91393696-2024/400-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin 24/03/2025 tarih, 2024/400 Esas ve2025/429 Karar sayılı kararıyla SANIK MEHMET SİNAN hakkında mahkumiyet kararı verilmiş olup, tüm aramalara rağmen sanığın adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, tebligatın gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiştir. 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince gerekçeli kararın İlanen Tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 05/02/2026

#ilangovtr Basın no ILN02404818