İLAN

T.C. KAYSERİ 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

04.04.2025

Sayı : 2025/84 Esas

Konu : Gaiplik ilanı

MALİYE HAZİNESİ-ANKARA ile KAYSERİ DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe karar verilmesi davası nedeniyle gaipliği istenenler hakkında ilk ilan yapıldıktan sonraki altıncı ayın sonunda 2. ilanın yaptırılmasına karar verilmiş olup,

Dava konusu Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Argıncık mahallesi, 6371 ada, 21 parsel (8 pafta, 240 parsel) numaralı taşınmazın hissadarlarından ölü Nazife'nin kim olduğunun bilinemediği ve tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamadığı için Kayseri 4.Sulh Hukuk Mahkemesinin 04/07/2024 tarih ve 2010/959 Esas 2010/1366 Karar sayılı ilamıyla Kayseri İl Defterdarlığının ölü Nazife'yi temsil etmek üzere kayyım olarak atandığı,

Nazife hakkında kayyımlık kararı verilmesinden itibaren 10 yıl geçtiği ve taşınmaz hissesinin bu süre zarfında kayyım marifetiyle idare edildiğinden Hazine tarafından Nazife hakkında TMK 588/1 ve 2.fıkralar gereğince gaiplik kararı verilmesi dava edilmiş olmakla;

Kendisine kayyım atanan ve Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Argıncık mahallesi, 6371 ada, 21 parsel numaralı taşınmazda hissesi olan Nafize'yi tanıyan, bilen ve bu konuda bilgisi olanların ilk ilan tarihinden itibaren6 ayiçinde mahkememize başvurup bilgi vermeleri, aksi halde yargılamaya devam olunup karar verileceği TMK 33/2 ve 588/1 ve 2.fıkraları gereğince ilanen tebliğ olunur. 04/04/2025

#ilangovtr Basın no ILN02209509