KAYSERİ 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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KAYSERİ 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/383 Esas

Davacı T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yer İddiasına Dayalı) davası nedeniyle; Mahkememize 08/10/2025 tarihinde davacı vekili tarafından sunulan dava dilekçesinde "Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Yeşilyurt mahallesinde, 3402 sayılı Kadastro Kanunu gereği kadastro çalışmaları tamamlanarak kesinleştiğini, bu mahalde bulunan 11634 ada 12 parselin Teşekkülümüz adına tescil edildiğini, 11634 ada 12 parsele ait Kayseri Kadastro Müdürlüğünden temin edilen güncel mülkiyet sınırlarının 1/2000 ölçekli istimlak planı ile çakıştırıldığında, 11634 ada 12 parsel sınırları içerisinde tescil edilmesi gereken yaklaşık 70,98 m²'lik kısmın 11634 ada 33 parsel sınırlarına dahil edilerek tapuda tescil edildiğinin tespit edildiği, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi 11634 ada 33 parsel ve 409 parsel kaydına ihtiyati tedbir ve davalıdır şerhi konulmasını, davalılar adına kayıtlı görülen Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi11634 ada 33 parselin 70,98 m²'lik kısmına ve 409 parselin 317,13 m²'lik kısmına yönelik tapuların iptalini ve müvekkil kurum adına tescilini talep etmiştir." şeklinde dava ileri sürülmüş olup dava dilekçesine karşı 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi sunabileceğiniz hususu;25/05/1952 doğumlu, Mehmet oğlu MUSTAFA SÜMER ( T.C.********686)'ye İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 21/05/2026

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