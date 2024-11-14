KAYSERİ 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KAYSERİ 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/149 Esas

Mahkememizin yukarıda esası belirtilen dosyasında dahili davalılar Yılmaz Akbulut (T.C. 106*****946) ve İlhan Akbult'a (T.C. 106*****208) tebligat yapılamamış olup, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi ekraporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olup ; mahkememizce bilirkişiler Akif Özkan, Gökhan Ergül ve Eyyüp Ekizoğlundan düzenlenen ek raporda alınan " Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Düver Mahallesi, Karadayı Mevkii, 101 ada 45 parsel sayılı taşınmazın pazarlama ve ulaşım kolaylığı, mahalle merkezine yakınlığı, yola olan cephesi ve kök rapor içeriğinde bahsedilen diğer hususlar dikkate alınarak, yapılan değerlendirmede objektif katkı payının % 100 olacağı kanaatine varılmış olup, kök raporda hesaplanan değerde herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek bulunmadığı değerlendirilmistir. "09/07/2024 tarihli bilirkişi raporu taraflara İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02122210