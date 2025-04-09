T.C. KAYSERİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

17/03/2025

Sayı : 2023/1741 Esas

-İLAN METNİ-

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında; dosyanının davalı 544******86 T.C. Kimlik Numaralı Hakan ONAYLI'nın tüm adreslerine yapılan tebligatların olumsuz dönmesi ve adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle, Mahkememizin yukarıda numarası yazılı bulunan dosyasından verilen 08/10/2024 tarih 2023/1741 Esas, 2024/1519 Karar sayılı kararı ile;"... Davanın KABULÜNE, Davaya konu Kayseri ili, Hacılar İlçesi, Aşağı Mahallesi, 4368 ada 109parselde kayıtlı taşınmazın ortaklığının UMUMA YÖNELİK AÇIK ARTTIRMA YÖNTEMİYLE SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE, Satış bedelinin taraflaratapudaki ve mirasçılık belgesindeki payları oranında ÖDENMESİNE, Satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranında harç alınmasına, harcın paydaşlardan satış bedelinden tapupayları ve miras payları oranında kesilerek hazineye gelir KAYDINA, Dava açıldığı tarihte alınan peşin harcın mahsubuna, Dair davacının yüzüne karşı tebliğden itibaren iki hafta içerisinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." şeklinde hüküm tesis edilmiş olup, iş bu ilan metninin gerekçeli kararın yukarıda ismi geçen davalı adına tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02202491