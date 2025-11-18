T.C.

KAYSERİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Esas No : 2025/152

İLAN

Mahkememiz dava dosyasında davacı Necdet Eraslan İnşaat Endüstri Reklamcılık Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından davalı Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu Kale Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi aleyhine açılan alacak davasında dava dilekçesinde özetle; 07.08.1990 tarihli ''Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi'' hükümleri gereğince müvekkili Necdet Eraslan Turizm İnşaat Ve Endüsri A.Ş.'ye verilmesi gereken, tapuya Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Çandır mahallesi 1547 ada 455 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine yapılmış bulunan binanın A Blok12. Kat 18 numaralı, A Blok 14. Kat 21 - 22numaralı, B Blok 14. Kat 21 - 22 numaralı daireler (toplam 5 daire) ve 3 kat 86 - 87 - 88 - 89 -90- 100 - 101-103 - 105 - 110 - 111 -113 - 115 -116 numaralı işyerlerinin (toplam 14 İşyeri) tapu kayıtlarının iptal edilerek müvekkili Necdet Eraslan Turizm İnşaat Ve Endüsri A.Ş. adına tesciline karar verilmesini dava ve talep etmiştir.

Mahkememiz dosyasında davalı kooperatif adına dava dilekçesinde belirtilen adrese tebligat çıkarılmış, adresin bulunduğu binanın yıkılmış olması nedeniyle tebligatın iade edildiği, aynı adrese Tebligat Kanunu 35. maddeye göre tebligat çıkarıldığı ancak aynı sebeple tebligatın iade edildiği, mahkememizce yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından; davalı Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu Kale Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi'ne ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

HMK' nun 317/2 maddesi gereğince dava dilekçesine karşı iki haftalık kesin süre içerisinde cevap verebileceğiniz, kesin süre içerisinde cevap dilekçesi vermemeniz halinde HMK' nun 128/1. Maddesi gereğince davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkar(ret) etmiş sayılacağınız ve HMK'nın 318. maddesi gereğince deliliniz olan belgeleri cevap dilekçenize ekleyerek sunmanız, başka yerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeniz, ön inceleme duruşmasına kadar sunulmayan delil ve belgelerin ön inceleme duruşmasından sonra ibraz edilemeyeceği hususu ile işbu dava dosyasının ön inceleme duruşmasının 11/02/2026 günü saat 09:25'e bırakıldığı hususu dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 17/10/2025

