KAYNARCA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C

KAYNARCA

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2024/29

KARAR NO: 2024/126

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı kararında "5237 sayılı TCK'nun 267/9. maddesinin ''Basın ve yayın yoluyla işlenen iftira suçundan dolayı verilen mahkûmiyet kararı, aynı veya eşdeğerde basın ve yayın organıyla ilan olunur. İlan masrafı, hükümlüden tahsil edilir.'' hükmü gereğince, Sanık hakkında Mahkememizin08/05/2024 tarihli 2024/29 esas 2024/126 karar sayılı ile Niyazi ve Meliha oğlu 1958 Kandıra doğumlu Saffet Kansu (18602684634) hakkında iftira suçundan verilen 1 Yıl 6 Ay 22 Gün hapis cezası ile cezalandırıldığı ancak verilen bu hüküm, "hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına" karar verilmiştir.

5237 sayılı TCK'nun 267/9. maddesi gereğince hüküm özetinin internet haber sitesi ve Türkiye Geneli 50.000 üstü bir gazetede ilanına karar verilmiş olup , İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02081875