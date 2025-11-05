KAVAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Asarcık Belediye Başkanlığı vekili Av. Ülker KOÇ tarafından, taşınmaz malikleri ile Davacı Asarcık Belediye Başkanlığı arasında bedel üzerinde anlaşma sağlanmadığından Davacı Asarcık Belediye Başkanlığı'nca mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve müvekkil Asarcık Belediye Başkanlığı adına Tescil Davası açılmış olup;

1- Kararın Asarcık Belediye Başkanlığı Belediye Encümeninin 27/06/2025 tarih ve 40 sayılı Encümen kararı ile onaylandığı,

2- Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C Ziraat Bankası Asarcık Şubesi'ne yatırılacağı,

3- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

4- Açılacak davalarda husumetin davacı Asarcık Belediye Başkanlığı'na yöneltilmesi gerektiği,

5- Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içine kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

6- 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,

7- 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.23/10/2025

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER

DOSYA NO İLİ İLÇESİ MAHALLE ADA/PARSEL 2025/342 ESAS Samsun Asarcık Biçincik 137 Ada 93 Parsel

MALİKLER :ADNAN KALE, AHMET ALTUNDALOĞLU, AYDIN GİRİŞEN, AYNUR US, AYŞE EPİK, AYŞE GİRİŞEN, AYŞET YAMAN, AYTEN KANIK, BAHAR KAMURAY, BURHAN ENDES, BURHANETTİN ÖZBEYLİ, CAN ALTUNDALOĞLU, CEVAT ENDES, DAVUT ATLI, DÖNDÜ KARADENİZ, DURMUŞ KAMURAY, DURSUNE KAYA, ELMAS OYPAN,MUSTAFA ÖZMERAL, NACİYE ALTUNDALOĞLU, NADİYE BODUR, NEBAHAT KIĞILCIM, NECATİ ATLI, NEZAKET YILDIZ, NİĞMET DİKER, NUH KALE, NURAN KAYA, NURETTİN ATLI, NURHAN ŞAHİN, NURİTTİN CERTEL, NURŞEN KALE, NURTEN ÇULHA, NURUTTİN GİRİŞEN, SAFFET KALE,EMEL YEŞİLTEPE, ERKAN VURAL KALE, FETHİYE ÇERTEZ, FİKRİ CENGİL, GÜLER İYİSON, HALİME AKSOY, HASAN ALTUNDALOĞLU, İBRAHİM ALTUNDALOĞLU, İDRİS KALE, İLHAN ENDES, İLYAS ÖZMERAL, İSMAİL KALE, KADİR CENGİL, KADRİYE AKGÜL, KARAKIZ ALTUNDALOĞLU, KAYHAN ENDES, KIYMET KARAÇAN, MEDİNE ELLİKCİ, MEHMET EMERCE, MUHAMMET ALTUNDALOĞLU, MUHAMMET HÜNDÜR, MUSTAFA CERTEL, MUSTAFA KALE,ŞAHSENEM ALTUNDALOĞLU, TURHAN ENDES, TÜLAY SAMANCI, VEYSEL EMERCE, VURAL KAMURAY, YUSUF CERTEL, SANİYE SARI, SEDAT KAMURAY, SEFER GİRİŞEN, SELAHETDİN GİRİŞEN, SELAMET KAMURAY, SELİME CENGİL ARLI, SERDAR CENGİL, SERDAR KAMURAY, SEVGİ ÇELİK, SEVGİ GÖKÇE, SEVİM ÇERTEZ, SEYİT AHMET KAMURAY, SİBEL DURMUŞ, SURHAN ÖZKAN, SÜLEYMAN KALE, ZELİHA AKKAYA

