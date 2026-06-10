KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ

KASTAMONU İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

1(a) GRUBU MADEN KUM OCAĞI İHALE EDİLECEKTİR:

1-İlimiz Araç İlçesi Sarpun Köyü sınırları içerisinde 10.634,00 m²'lik alanda 5 (beş) yıl süreli 1(a) grubu maden (kum, çakıl) ocağı ruhsatı verilmesi işinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ihaleye çıkarılmıştır.

2-1 (a) Grubu maden (kum, çakıl) ocağının ihale bedeli 5 taksite ödenecektir. İhale kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içersinde ihale bedelinin ilk taksiti peşin olarak İl Özel İdaresi hesabına yatırılacaktır. Geri kalan 4 taksit; ilk taksitin ödendiği gün itibariyle bir yıl sonra aynı tarihte tahsil edilmesine, takip eden yılların taksit bedelleri ise taksit ödemesinin yapılacağı ayda her yıl Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan TÜFE on iki aylık % değişim oranında artırılacaktır. Vade tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmemesi durumunda sözleşme ihtara gerek kalmadan tek taraflı feshedilecektir.

3- 1 (a) grubu maden (kum, çakıl) ocağının muhammen bedeli KDV hariç 8.900.000,00 TL olup; geçici teminatı 267.000,00 TL'dir.

4-İhale 23.06.2026 Salı günü saat 11,00 de; İl Özel İdaresi İl Genel Meclis binası toplantı salonunda Encümenimiz tarafından yapılacaktır.

5-İhale şartnamesi ile diğer evraklar İl Özel İdaresinden mesai bitimine kadar ücretsiz olarak temin edilebilir.

6-İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) Yerleşim yeri belgesi,(İkametgah)

b) 2026 yılına ait noter tasdikli imza sirküsü,

c) Vekaleten katılanlar için 2026 yılına ait noter tasdikli vekaletname,

d) İhaleye ortak olarak katılacakların 2026 yılına ait noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.

e) İhaleye katılacak şirketlerin, şirketliğini gösteren Ticaret Sicil Kaydı belgesi,Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya 2026 yılı onaylı sureti.

f) Kastamonu İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış yukarıda belirlenen teminat mektubu veya alındı makbuzu ve istenilen diğer evraklar ile birlikte 22.06.2026 tarihi saat 17:30 mesai bitimine kadar İl Özel İdaresi Hizmet Binasında bulunan Encümen Müdürlüğüne vereceklerdir.

7-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8-Postadaki gecikmeler, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

İlan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02485292