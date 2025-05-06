KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ

KASTAMONU İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

BETON SANTRALİNİN KİRAYA VERİLMESİ.

1- Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlimiz Çatalzeytin İlçesi Çelebiler Mahallesinde bulunan, 133 ada 5 parselde kayıtlı 10.726,89 m² yüz ölçümlü taşınmaz, beton santrali, kırma, eleme, yıkama tesisi ve parke imalatı amacıyla kullanılmak üzere 30 yıl 10950 gün süre ile İl Özel İdaresi lehine irtifak hakkı verilmiş olup, bahse konu taşınmaz üzerinde hali hazırda mevcut olan beton santralinin aylık 175.000,00 TL, 10 yıl süreli 21.000.000,00 TL muhammen bedel üzerinden; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A maddesi uyarınca, Kapalı Teklif Usulü ile 10 yıl süreli kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.

2- İlimiz Çatalzeytin İlçesi Çelebiler Mahallesinde 133 ada 5 parselde kayıtlı 10.726,89 m² yüz ölçümlü taşınmaz beton santralinin 175.000,00 TL/Ay, bir yıllık 2.100.000,00 TL/10 yıllık 21.000.000,00 TL olup; geçici teminatı 630.000,00 TL’dir.

3- İhale 20.05.2025 Salı günü saat 11:00’de Valilik Binası İstiklal Yolu toplantı salonunda Encümenimiz tarafından yapılacaktır.

4- İhale şartnamesi ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) Yerleşim yeri belgesi,(İkametgâh)

b) 2025 yılına ait noter tasdikli imza sirküsü,

c) Vekâleten katılanlar için 2025 yılına ait noter tasdikli vekâletname,

d) İhaleye ortak olarak katılacakların 2025 yılına ait noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.

e) İhaleye katılacak şirketlerin, şirketliğini gösteren Ticaret Sicil Kaydı Belgesi aslı veya 2025 yılına ait noter tasdikli sureti.

f) Kastamonu İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış yukarıda belirlenen teminat mektubu veya alındı makbuzu ve istenilen diğer evraklar ile birlikte, 19.05.2025 tarihi saat 17:30 mesai bitimine kadar İl Özel İdaresi Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen Müdürlüğüne vereceklerdir.

6- İdare, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

7- Postadaki gecikmeler, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

İlan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02213724