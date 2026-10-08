KASTAMONU 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KASTAMONU 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/351 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Haydarlar Köyü

ADA NO : 151

PARSEL NO : 19

YÜZÖLÇÜMÜ : 2475,21 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Atiye KURUOĞLU, Selahattin KURUOĞLU, Adem KURUOĞLU,

Kezban HALİMOĞLU, Nurcan KARABACAK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/351 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.09.2026

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