KASTAMONU 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.
KASTAMONU 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/351 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Haydarlar Köyü
ADA NO : 151
PARSEL NO : 19
YÜZÖLÇÜMÜ : 2475,21 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Atiye KURUOĞLU, Selahattin KURUOĞLU, Adem KURUOĞLU,
Kezban HALİMOĞLU, Nurcan KARABACAK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/351 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.09.2026
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