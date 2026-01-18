KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/486 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Yürekveren Köyü

ADA NO : 101

PARSEL NO : 71

YÜZÖLÇÜMÜ : 11840,15-m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet KURT

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Kastamonu İl Özel İdaresi (Kastamonu OSB)

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/486 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06.01.2026

