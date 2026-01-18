KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/485 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Yürekveren Köyü
ADA NO : 101
PARSEL NO : 72
YÜZÖLÇÜMÜ : 3068,85-m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hatice NASUHOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Kastamonu İl Özel İdaresi (Kastamonu OSB)
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/485 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06.01.2026
