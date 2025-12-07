×
KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 00:00

T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/314 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ ÇATALÇAM KÖYÜ

ADA NO : 106

PARSEL NO : 20

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 1972,54

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet VELİOĞLU, Mehmet VELİOĞLU, Macide VELİOĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/314 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27.11.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02353308

 