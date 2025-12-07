KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/304 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ ÇATALÇAM KÖYÜ
ADA NO : 106
PARSEL NO : 9
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 2943,18
MALİKİN ADI VE SOYADI : Kemal ÇIĞLIOĞLU, Ahmet ÇIĞLIOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/304 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26.11.2025
#ilangovtr Basın no ILN02353010