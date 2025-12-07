KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/307 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ ÇATALÇAM KÖYÜ
ADA NO : 106
PARSEL NO : 12
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 376,8
MALİKİN ADI VE SOYADI : Engin BEYGİRLİOĞLU, Fikret BEYGİRLİOĞLU Nurcan ÇILGINOĞLU, Sebahat BEYGİRLİOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/307 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26.11.2025
#ilangovtr Basın no ILN02352978