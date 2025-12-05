KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/403 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ TEKKE KÖYÜ

ADA NO : 152

PARSEL NO : 5

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 1667,88

MALİKİN ADI VE SOYADI : KADİR AŞKAROĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/403 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27.11.2025

