KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
T.C.
KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/451 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ YUKARIELYAKUT KÖYÜ
ADA NO : 109
PARSEL NO : 3
YÜZÖLÇÜMÜ : 8390,4
MALİKİN ADI VE SOYADI : SEBAHAT KÜÇÜKKAHVECİ
MUSTAFA GEVGEŞOĞLU
ERDAL GEVGEŞOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTİRK DAĞITIM A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/451 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/12/2024
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