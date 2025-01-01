KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/434 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili Merkez ilçesi Sapaca köyü

ADA NO : 114

PARSEL NO : 7

YÜZÖLÇÜMÜ : 3812,34

MALİKİN ADI VE SOYADI : SALİM DAŞKIN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/434 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/12/2024

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