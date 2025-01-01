KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
T.C.
KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/462 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca köyü
ADA NO : 110
PARSEL NO : 66
YÜZÖLÇÜMÜ : 3028,79
MALİKİN ADI VE SOYADI : HASAN TULUM
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/462 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/12/2024
#ilangovtr Basın no ILN02149604