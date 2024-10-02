KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/330 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ ESENLİ KÖYÜ
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 120
PARSEL NO : 8
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 2942,03
MALİKİN ADI VE SOYADI : SEHER CİVELEKOĞLU
İSMAİL YILANCIOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın
kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/330 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/09/2024
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