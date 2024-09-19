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KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 00:00

 

T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/286 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ GEYİKLİ KÖYÜ
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO 103
PARSEL NO : 20
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 5453,4
MALİKİN ADI VE SOYADI : RAMAZAN REÇBEROĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/286 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02090226