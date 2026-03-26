KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.
KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/398 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, İhsangazi İlçesi, Sevindik Köyü
ADA NO : 113
PARSEL NO : 71
YÜZÖLÇÜMÜ : 345,4m2'lik irtifak
MALİKİN ADI VE SOYADI:1-SALİMBOSTAN-53236209730
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/398 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15.01.2026
