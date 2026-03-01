KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/383 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, İhsangazi İlçesi, Hocahacip Köyü

ADA NO : 201

PARSEL NO : 79

YÜZÖLÇÜMÜ : 533,3m2'lik irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI:

1- İRFAN HALVECİ-17354405818 -

2- SATI HALVECİ-17360405680 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/383 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24.02.2026

