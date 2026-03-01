KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/384 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, İhsangazi İlçesi, Hocahacip Köyü
ADA NO : 201
PARSEL NO : 80
YÜZÖLÇÜMÜ : 1839,8m2'lik irtifak alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI:1- SALİM ÇAKIR-21539266330
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/384 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24.02.2026
#ilangovtr Basın no ILN02410951