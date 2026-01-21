KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/464 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Aksinir Köyü

ADA NO : 149

PARSEL NO : 32

YÜZÖLÇÜMÜ : 6.926,13 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :

ABDULLAH KAHYAOĞLU-26687098994 -

HASAN KAHYAOĞLU-26684099048 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/464 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13.01.2026

