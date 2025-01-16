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KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 00:00

T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/452-...516 Esas

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti davası açılmıştır.

DOSYA
NO		MAH/KÖY
VE MEVKİİ		ADA
NO		PARSEL
NO		DAVALILAR- ADI SOYADIKAMULAŞTIRILAN
ALAN M2		CİNSİ
2024/452Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü13010İrfan Alagöz626,91 m²irtifakTarla
2024/453Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü1309Mehmet Kayalaroğlu
Safiye Kayalaroğlu		664,54 m²irtifak
26,52 direk yeri		Tarla
2024/454Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü1307Mustafa Karaahmet593,51m²irtifakTarla
2024/455Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü1304Recai Arık640,02 m²irtifakTarla
2024/456Kastamonu ili Merkez ilçesi Sapaca Köyü11710Tevfik Çöp467,08 m²irtifakTarla
2024/457Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca Köyü12732Ayhan Sarıca
Ruhan Sarıca
Şükriye Sarıca		540,17 m²irtifak
11,73 m² direk yeri		Tarla
2024/458Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca Köyü12716İsmail Civek995,39 m²irtifakTarla
2024/459Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü11482Hüseyin Başcı843,04 m²irtifakTarla
2024/460Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü11480Ahmet Gevgeşoğlu
Satı Gevgeşoğlu
Nebiye Gevgeşoğlu		761,34 m²irtifak
9,52 m²direkyeri		Tarla
2024/461Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü11478Beytiye Tüysüz
Mustafa Tüysüz
Necibe Tüysüz
Tahir Tüysüz		1047,04 m²irtifakTarla
2024/462Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca Köyü1273Ahmet Tiraki
Erkan Tiraki
Şevket Tiraki		2421,62 m²irtifak
12,6 m²direkyeri		Tarla
2024/463Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü11477Beytiye Tüysüz
Mustafa Tüysüz
Necibe Tüysüz
Tahir Tüysüz		498,02m²irtifakTarla
2024/464Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü11473Ahmet Tülekoğlu
Satiye Tülekoğlu		403,33 m²irtifakTarla
2024/465Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü11470Bilal Şahin335,43 m²irtifak
9,52 m²direkyeri		Tarla
2024/466Kastamonu ili Merkez ilçesi Sapaca Köyü10411Hasibe Velioğlu
Melahat Çalıkoğlu
Nebahat Kırkbeşoğlu
Numan Velioğlu
Safiye Velioğlu		383,63 m²irtifak
6,04 m² direkyeri		Tarla
2024/467Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü11317Ahmet Çekim362,78 m²irtifakTarla
2024/468Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü11467Mustafa Tülekoğlu553,18m²irtifakTarla
2024/469Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü11459Fatma Uzunoğlu1036,46m²irtifak
10,58 m²direkyeri		Tarla
2024/470Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü11458Nevzat Sögüt1389,41m²irtifakTarla
2024/471Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü11310Abdullah Çakır
Ahmet Emiroğlu
Hasan Çakır
Hüseyin Emiroğlu
İbrahim Çakır
Osman Emiroğlu
Şerife Yılmaz		434,12 m²irtifakTarla
2024/472Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü11443Hüseyin Başcı736,41m²irtifakTarla
2024/473Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü11439Hüseyin Başcı1052,34 m²irtifakTarla
2024/474Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü11437İhsan Abalı237,59 m²irtifak
8,89 m²direkyeri		Tarla
2024/475Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü11436Emirhan Dıkkıloğlu747,05 m²irtifakTarla
2024/476Kastamonu ili Merkez ilçesi
Darıbükü Köyü		1136Ahmet Çekim247,46 m²irtifak
5,82 m²direkyeri		Tarla
2024/477Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü11431Hüseyin Dıkkıloğlu502,15 m²irtifakTarla
2024/478Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü1068Ahmet Çekim663,62 m²irtifakTarla
2024/479Kastamonu ili Merkez ilçesi Sapaca Köyü1142Sevgi Aşçıoğlu457,39m²irtifakTarla
2024/480Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü1147Mehmet Karaşoğlu15,01 m²irtifakTarla
2024/481Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü1137Sadık Çelebioğlu282,75 m²irtifakTarla
2024/482Kastamonu ili Merkez ilçesi Sapaca Köyü1034Ali Bayraktar2406,93m²irtifakTarla
2024/483Kastamonu ili Merkez ilçesi Sapaca Köyü1033Fikri Bayraktar1233,94m²irtifak
21,09m²direkyeri		Tarla
2024/484Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü1133Mustafa
Gevgeşoğlu		11,71 m²irtifakTarla
2024/485Kastamonu ili Merkez ilçesi Sapaca Köyü10416Hikmet Bayraktar
İffet Güler
Niyazi Keçeci
Nurettin Keçeci		1829,02m²irtifakTarla
2024/486Kastamonu ili Merkez ilçesi Sapaca Köyü10415Huriye Eyşi
Hüseyin Kethudaoğlu
Nuriye Kethudaoğlu		1703,67m²irtifak
11,73 m²direkyeri		Tarla
2024/487Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıkuyuca Köyü1242AsumanYücememiş
Ayşe Akman
Hüseyin Kaymakcıoğlu
Mehmet Kertiş
Mehmet Palabıyıkoğlu
Nagihan İncegül
Sıddıka Çuhadaroğlu
Süleyman Acar
Zehra Taban
Zuhal Akın
Halim Acar
Hilmi Akman
İhsan Acar		364,99m²irtifak
7,29 m²direkyeri		Tarla
2024/488Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü1039Murat Yaylı457,33 m²irtifakTarla
2024/489Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü1038Mehmet Palabıyık266,71m²irtifak
9,52m²direkyeri		Tarla
2024/490Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü10213Raşit Yavuz
Tahsin Yavuz		486,49 m²irtifak
13,62 m²direkyeri		Tarla
2024/491Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü10212Hasan Sarsıkoğlu728,34 m²irtifak
21,09 m²direkyeri		Tarla
2024/492Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü2119Ali Dıkkıloğlu19,16m²irtifakTarla
2024/493Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü1066İbrahim Arık1705,13m²irtifakTarla
2024/494Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü2117Emirhan Dıkkıloğlu1625,0 m²irtifak
32,49 m²direkyeri		Tarla
2024/495Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü1064İbrahim Arık52,97m²irtifakTarla
2024/496Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü1094Ayfer Kurnaz
Burhan Türkmenoğlu
Gülay Türkmenoğlu
Müzeyyen Türkmenoğlu
Nazmiye Türkmenoğlu
Nurhan Kahyaoğlu
Orhan Türkmenoğlu
Tansel Kabakcıoğlu
Yücel Türkmenoğlu		481,01m²irtifak
5,29m²direkyeri		Tarla
2024/497Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü13075Safiye Kayalaroğlu
Mehmet Kayalaroğlu		574,61 m²irtifakTarla
2024/498Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü13076Ahmet Aksakaloğlu
Ali Aksakaloğlu
İsmail Keçeci
Özgür Keçeci
Sevim Keçeci		109,35 m²irtifak
7,84 m²direkyeri		Tarla
2024/499Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü18213Turhan Çelebioğlu Müzeyyen Çelebioğlu266,47 m²irtifakTarla
2024/500Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü18215Hüseyin Dıkkıloğlu1169,57m²irtifakTarla
2024/501Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü10215TAŞIKO2773,86m²irtifak
17,87 m²direkyeri		Tarla
2024/502Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü18210Hüseyin Başcı996,46m²irtifakBahçe
2024/503Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü13021Mehmet Aslan922,02 m²irtifak
11,66 m²direkyeri		Tarla
2024/504Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü114289Murat Ayrancı172,76 m²irtifakTarla
2024/505Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü13014İbrahim Arık376,74m²irtifakTarla
2024/506Kastamonu ili Merkez ilçesi Ayaşağıelyakut Köyü10744Osman Başcı1629,43 m²irtifakTarla
2024/507Kastamonu ili Merkez ilçesi Ayaşağıelyakut Köyü1042MehmedHelvacı361,64m²irtifakTarla
2024/508Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca Köyü11073Ayhan Sarıca
Ruhan Sarıca
Şükriye Sarıca		290,86 m²irtifakTarla
2024/509Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca Köyü11070Onur Tulum240,12m²irtifakTarla
2024/510Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca Köyü11071Onur Tulum769,42m²irtifakTarla
2024/511Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca Köyü11092İsmail Portakal65,09m²irtifakTarla
2024/512Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü11485Mustafa Gevgeşoğlu16,35 m²irtifakTarla
2024/513Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca Köyü110172Mehmet Abdulkadiroğlu439,34 m²irtifak
10,58 m²direkyeri		Tarla
2024/514Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca Köyü110163Mehmet Abdulkadiroğlu690,46 m²irtifak
26,52 m²direkyeri		Bahçeli
Ahşap Ev
2024/515Kastamonu ili Merkez ilçesi Esentepe Mah.1054354Asuman Yücememiş
Ayşe Akman
Hüseyin Kaymakcıoğlu
Mehmet Kertiş
Mehmet Palabıyıkoğlu
Nagihan İncegül
Zehra Taban
Zuhal Akın		471,47 m²direkyeriArsa
2024/516Kastamonu ili Merkez ilçesi Esentepe Mah. Köyü1054357Tahir Sarı
Hilmiye Özengici
Abdullah Mehmet Özengici		179,43 m²direkyeriArsa

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda yazılı dosyalarında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02156831