KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/452-...516 Esas

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti davası açılmıştır.

DOSYA

NO MAH/KÖY

VE MEVKİİ ADA

NO PARSEL

NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN

ALAN M2 CİNSİ 2024/452 Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü 130 10 İrfan Alagöz 626,91 m²irtifak Tarla 2024/453 Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü 130 9 Mehmet Kayalaroğlu

Safiye Kayalaroğlu 664,54 m²irtifak

26,52 direk yeri Tarla 2024/454 Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü 130 7 Mustafa Karaahmet 593,51m²irtifak Tarla 2024/455 Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü 130 4 Recai Arık 640,02 m²irtifak Tarla 2024/456 Kastamonu ili Merkez ilçesi Sapaca Köyü 117 10 Tevfik Çöp 467,08 m²irtifak Tarla 2024/457 Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca Köyü 127 32 Ayhan Sarıca

Ruhan Sarıca

Şükriye Sarıca 540,17 m²irtifak

11,73 m² direk yeri Tarla 2024/458 Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca Köyü 127 16 İsmail Civek 995,39 m²irtifak Tarla 2024/459 Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü 114 82 Hüseyin Başcı 843,04 m²irtifak Tarla 2024/460 Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü 114 80 Ahmet Gevgeşoğlu

Satı Gevgeşoğlu

Nebiye Gevgeşoğlu 761,34 m²irtifak

9,52 m²direkyeri Tarla 2024/461 Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü 114 78 Beytiye Tüysüz

Mustafa Tüysüz

Necibe Tüysüz

Tahir Tüysüz 1047,04 m²irtifak Tarla 2024/462 Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca Köyü 127 3 Ahmet Tiraki

Erkan Tiraki

Şevket Tiraki 2421,62 m²irtifak

12,6 m²direkyeri Tarla 2024/463 Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü 114 77 Beytiye Tüysüz

Mustafa Tüysüz

Necibe Tüysüz

Tahir Tüysüz 498,02m²irtifak Tarla 2024/464 Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü 114 73 Ahmet Tülekoğlu

Satiye Tülekoğlu 403,33 m²irtifak Tarla 2024/465 Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü 114 70 Bilal Şahin 335,43 m²irtifak

9,52 m²direkyeri Tarla 2024/466 Kastamonu ili Merkez ilçesi Sapaca Köyü 104 11 Hasibe Velioğlu

Melahat Çalıkoğlu

Nebahat Kırkbeşoğlu

Numan Velioğlu

Safiye Velioğlu 383,63 m²irtifak

6,04 m² direkyeri Tarla 2024/467 Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü 113 17 Ahmet Çekim 362,78 m²irtifak Tarla 2024/468 Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü 114 67 Mustafa Tülekoğlu 553,18m²irtifak Tarla 2024/469 Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü 114 59 Fatma Uzunoğlu 1036,46m²irtifak

10,58 m²direkyeri Tarla 2024/470 Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü 114 58 Nevzat Sögüt 1389,41m²irtifak Tarla 2024/471 Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü 113 10 Abdullah Çakır

Ahmet Emiroğlu

Hasan Çakır

Hüseyin Emiroğlu

İbrahim Çakır

Osman Emiroğlu

Şerife Yılmaz 434,12 m²irtifak Tarla 2024/472 Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü 114 43 Hüseyin Başcı 736,41m²irtifak Tarla 2024/473 Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü 114 39 Hüseyin Başcı 1052,34 m²irtifak Tarla 2024/474 Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü 114 37 İhsan Abalı 237,59 m²irtifak

8,89 m²direkyeri Tarla 2024/475 Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü 114 36 Emirhan Dıkkıloğlu 747,05 m²irtifak Tarla 2024/476 Kastamonu ili Merkez ilçesi

Darıbükü Köyü 113 6 Ahmet Çekim 247,46 m²irtifak

5,82 m²direkyeri Tarla 2024/477 Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü 114 31 Hüseyin Dıkkıloğlu 502,15 m²irtifak Tarla 2024/478 Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü 106 8 Ahmet Çekim 663,62 m²irtifak Tarla 2024/479 Kastamonu ili Merkez ilçesi Sapaca Köyü 114 2 Sevgi Aşçıoğlu 457,39m²irtifak Tarla 2024/480 Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü 114 7 Mehmet Karaşoğlu 15,01 m²irtifak Tarla 2024/481 Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü 113 7 Sadık Çelebioğlu 282,75 m²irtifak Tarla 2024/482 Kastamonu ili Merkez ilçesi Sapaca Köyü 103 4 Ali Bayraktar 2406,93m²irtifak Tarla 2024/483 Kastamonu ili Merkez ilçesi Sapaca Köyü 103 3 Fikri Bayraktar 1233,94m²irtifak

21,09m²direkyeri Tarla 2024/484 Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü 113 3 Mustafa

Gevgeşoğlu 11,71 m²irtifak Tarla 2024/485 Kastamonu ili Merkez ilçesi Sapaca Köyü 104 16 Hikmet Bayraktar

İffet Güler

Niyazi Keçeci

Nurettin Keçeci 1829,02m²irtifak Tarla 2024/486 Kastamonu ili Merkez ilçesi Sapaca Köyü 104 15 Huriye Eyşi

Hüseyin Kethudaoğlu

Nuriye Kethudaoğlu 1703,67m²irtifak

11,73 m²direkyeri Tarla 2024/487 Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıkuyuca Köyü 124 2 AsumanYücememiş

Ayşe Akman

Hüseyin Kaymakcıoğlu

Mehmet Kertiş

Mehmet Palabıyıkoğlu

Nagihan İncegül

Sıddıka Çuhadaroğlu

Süleyman Acar

Zehra Taban

Zuhal Akın

Halim Acar

Hilmi Akman

İhsan Acar 364,99m²irtifak

7,29 m²direkyeri Tarla 2024/488 Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü 103 9 Murat Yaylı 457,33 m²irtifak Tarla 2024/489 Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü 103 8 Mehmet Palabıyık 266,71m²irtifak

9,52m²direkyeri Tarla 2024/490 Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü 102 13 Raşit Yavuz

Tahsin Yavuz 486,49 m²irtifak

13,62 m²direkyeri Tarla 2024/491 Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü 102 12 Hasan Sarsıkoğlu 728,34 m²irtifak

21,09 m²direkyeri Tarla 2024/492 Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü 211 9 Ali Dıkkıloğlu 19,16m²irtifak Tarla 2024/493 Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü 106 6 İbrahim Arık 1705,13m²irtifak Tarla 2024/494 Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü 211 7 Emirhan Dıkkıloğlu 1625,0 m²irtifak

32,49 m²direkyeri Tarla 2024/495 Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü 106 4 İbrahim Arık 52,97m²irtifak Tarla 2024/496 Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü 109 4 Ayfer Kurnaz

Burhan Türkmenoğlu

Gülay Türkmenoğlu

Müzeyyen Türkmenoğlu

Nazmiye Türkmenoğlu

Nurhan Kahyaoğlu

Orhan Türkmenoğlu

Tansel Kabakcıoğlu

Yücel Türkmenoğlu 481,01m²irtifak

5,29m²direkyeri Tarla 2024/497 Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü 130 75 Safiye Kayalaroğlu

Mehmet Kayalaroğlu 574,61 m²irtifak Tarla 2024/498 Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü 130 76 Ahmet Aksakaloğlu

Ali Aksakaloğlu

İsmail Keçeci

Özgür Keçeci

Sevim Keçeci 109,35 m²irtifak

7,84 m²direkyeri Tarla 2024/499 Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü 182 13 Turhan Çelebioğlu Müzeyyen Çelebioğlu 266,47 m²irtifak Tarla 2024/500 Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü 182 15 Hüseyin Dıkkıloğlu 1169,57m²irtifak Tarla 2024/501 Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü 102 15 TAŞIKO 2773,86m²irtifak

17,87 m²direkyeri Tarla 2024/502 Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü 182 10 Hüseyin Başcı 996,46m²irtifak Bahçe 2024/503 Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü 130 21 Mehmet Aslan 922,02 m²irtifak

11,66 m²direkyeri Tarla 2024/504 Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü 114 289 Murat Ayrancı 172,76 m²irtifak Tarla 2024/505 Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü 130 14 İbrahim Arık 376,74m²irtifak Tarla 2024/506 Kastamonu ili Merkez ilçesi Ayaşağıelyakut Köyü 107 44 Osman Başcı 1629,43 m²irtifak Tarla 2024/507 Kastamonu ili Merkez ilçesi Ayaşağıelyakut Köyü 104 2 MehmedHelvacı 361,64m²irtifak Tarla 2024/508 Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca Köyü 110 73 Ayhan Sarıca

Ruhan Sarıca

Şükriye Sarıca 290,86 m²irtifak Tarla 2024/509 Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca Köyü 110 70 Onur Tulum 240,12m²irtifak Tarla 2024/510 Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca Köyü 110 71 Onur Tulum 769,42m²irtifak Tarla 2024/511 Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca Köyü 110 92 İsmail Portakal 65,09m²irtifak Tarla 2024/512 Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü 114 85 Mustafa Gevgeşoğlu 16,35 m²irtifak Tarla 2024/513 Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca Köyü 110 172 Mehmet Abdulkadiroğlu 439,34 m²irtifak

10,58 m²direkyeri Tarla 2024/514 Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca Köyü 110 163 Mehmet Abdulkadiroğlu 690,46 m²irtifak

26,52 m²direkyeri Bahçeli

Ahşap Ev 2024/515 Kastamonu ili Merkez ilçesi Esentepe Mah. 1054 354 Asuman Yücememiş

Ayşe Akman

Hüseyin Kaymakcıoğlu

Mehmet Kertiş

Mehmet Palabıyıkoğlu

Nagihan İncegül

Zehra Taban

Zuhal Akın 471,47 m²direkyeri Arsa 2024/516 Kastamonu ili Merkez ilçesi Esentepe Mah. Köyü 1054 357 Tahir Sarı

Hilmiye Özengici

Abdullah Mehmet Özengici 179,43 m²direkyeri Arsa

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda yazılı dosyalarında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02156831