KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/452-...516 Esas
TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti davası açılmıştır.
|DOSYA
NO
|MAH/KÖY
VE MEVKİİ
|ADA
NO
|PARSEL
NO
|DAVALILAR- ADI SOYADI
|KAMULAŞTIRILAN
ALAN M2
|CİNSİ
|2024/452
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü
|130
|10
|İrfan Alagöz
|626,91 m²irtifak
|Tarla
|2024/453
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü
|130
|9
|Mehmet Kayalaroğlu
Safiye Kayalaroğlu
|664,54 m²irtifak
26,52 direk yeri
|Tarla
|2024/454
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü
|130
|7
|Mustafa Karaahmet
|593,51m²irtifak
|Tarla
|2024/455
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü
|130
|4
|Recai Arık
|640,02 m²irtifak
|Tarla
|2024/456
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Sapaca Köyü
|117
|10
|Tevfik Çöp
|467,08 m²irtifak
|Tarla
|2024/457
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca Köyü
|127
|32
|Ayhan Sarıca
Ruhan Sarıca
Şükriye Sarıca
|540,17 m²irtifak
11,73 m² direk yeri
|Tarla
|2024/458
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca Köyü
|127
|16
|İsmail Civek
|995,39 m²irtifak
|Tarla
|2024/459
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü
|114
|82
|Hüseyin Başcı
|843,04 m²irtifak
|Tarla
|2024/460
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü
|114
|80
|Ahmet Gevgeşoğlu
Satı Gevgeşoğlu
Nebiye Gevgeşoğlu
|761,34 m²irtifak
9,52 m²direkyeri
|Tarla
|2024/461
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü
|114
|78
|Beytiye Tüysüz
Mustafa Tüysüz
Necibe Tüysüz
Tahir Tüysüz
|1047,04 m²irtifak
|Tarla
|2024/462
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca Köyü
|127
|3
|Ahmet Tiraki
Erkan Tiraki
Şevket Tiraki
|2421,62 m²irtifak
12,6 m²direkyeri
|Tarla
|2024/463
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü
|114
|77
|Beytiye Tüysüz
Mustafa Tüysüz
Necibe Tüysüz
Tahir Tüysüz
|498,02m²irtifak
|Tarla
|2024/464
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü
|114
|73
|Ahmet Tülekoğlu
Satiye Tülekoğlu
|403,33 m²irtifak
|Tarla
|2024/465
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü
|114
|70
|Bilal Şahin
|335,43 m²irtifak
9,52 m²direkyeri
|Tarla
|2024/466
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Sapaca Köyü
|104
|11
|Hasibe Velioğlu
Melahat Çalıkoğlu
Nebahat Kırkbeşoğlu
Numan Velioğlu
Safiye Velioğlu
|383,63 m²irtifak
6,04 m² direkyeri
|Tarla
|2024/467
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü
|113
|17
|Ahmet Çekim
|362,78 m²irtifak
|Tarla
|2024/468
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü
|114
|67
|Mustafa Tülekoğlu
|553,18m²irtifak
|Tarla
|2024/469
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü
|114
|59
|Fatma Uzunoğlu
|1036,46m²irtifak
10,58 m²direkyeri
|Tarla
|2024/470
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü
|114
|58
|Nevzat Sögüt
|1389,41m²irtifak
|Tarla
|2024/471
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü
|113
|10
|Abdullah Çakır
Ahmet Emiroğlu
Hasan Çakır
Hüseyin Emiroğlu
İbrahim Çakır
Osman Emiroğlu
Şerife Yılmaz
|434,12 m²irtifak
|Tarla
|2024/472
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü
|114
|43
|Hüseyin Başcı
|736,41m²irtifak
|Tarla
|2024/473
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü
|114
|39
|Hüseyin Başcı
|1052,34 m²irtifak
|Tarla
|2024/474
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü
|114
|37
|İhsan Abalı
|237,59 m²irtifak
8,89 m²direkyeri
|Tarla
|2024/475
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü
|114
|36
|Emirhan Dıkkıloğlu
|747,05 m²irtifak
|Tarla
|2024/476
|Kastamonu ili Merkez ilçesi
Darıbükü Köyü
|113
|6
|Ahmet Çekim
|247,46 m²irtifak
5,82 m²direkyeri
|Tarla
|2024/477
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü
|114
|31
|Hüseyin Dıkkıloğlu
|502,15 m²irtifak
|Tarla
|2024/478
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü
|106
|8
|Ahmet Çekim
|663,62 m²irtifak
|Tarla
|2024/479
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Sapaca Köyü
|114
|2
|Sevgi Aşçıoğlu
|457,39m²irtifak
|Tarla
|2024/480
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü
|114
|7
|Mehmet Karaşoğlu
|15,01 m²irtifak
|Tarla
|2024/481
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü
|113
|7
|Sadık Çelebioğlu
|282,75 m²irtifak
|Tarla
|2024/482
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Sapaca Köyü
|103
|4
|Ali Bayraktar
|2406,93m²irtifak
|Tarla
|2024/483
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Sapaca Köyü
|103
|3
|Fikri Bayraktar
|1233,94m²irtifak
21,09m²direkyeri
|Tarla
|2024/484
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü
|113
|3
|Mustafa
Gevgeşoğlu
|11,71 m²irtifak
|Tarla
|2024/485
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Sapaca Köyü
|104
|16
|Hikmet Bayraktar
İffet Güler
Niyazi Keçeci
Nurettin Keçeci
|1829,02m²irtifak
|Tarla
|2024/486
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Sapaca Köyü
|104
|15
|Huriye Eyşi
Hüseyin Kethudaoğlu
Nuriye Kethudaoğlu
|1703,67m²irtifak
11,73 m²direkyeri
|Tarla
|2024/487
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıkuyuca Köyü
|124
|2
|AsumanYücememiş
Ayşe Akman
Hüseyin Kaymakcıoğlu
Mehmet Kertiş
Mehmet Palabıyıkoğlu
Nagihan İncegül
Sıddıka Çuhadaroğlu
Süleyman Acar
Zehra Taban
Zuhal Akın
Halim Acar
Hilmi Akman
İhsan Acar
|364,99m²irtifak
7,29 m²direkyeri
|Tarla
|2024/488
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü
|103
|9
|Murat Yaylı
|457,33 m²irtifak
|Tarla
|2024/489
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü
|103
|8
|Mehmet Palabıyık
|266,71m²irtifak
9,52m²direkyeri
|Tarla
|2024/490
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü
|102
|13
|Raşit Yavuz
Tahsin Yavuz
|486,49 m²irtifak
13,62 m²direkyeri
|Tarla
|2024/491
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü
|102
|12
|Hasan Sarsıkoğlu
|728,34 m²irtifak
21,09 m²direkyeri
|Tarla
|2024/492
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü
|211
|9
|Ali Dıkkıloğlu
|19,16m²irtifak
|Tarla
|2024/493
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü
|106
|6
|İbrahim Arık
|1705,13m²irtifak
|Tarla
|2024/494
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü
|211
|7
|Emirhan Dıkkıloğlu
|1625,0 m²irtifak
32,49 m²direkyeri
|Tarla
|2024/495
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü
|106
|4
|İbrahim Arık
|52,97m²irtifak
|Tarla
|2024/496
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü
|109
|4
|Ayfer Kurnaz
Burhan Türkmenoğlu
Gülay Türkmenoğlu
Müzeyyen Türkmenoğlu
Nazmiye Türkmenoğlu
Nurhan Kahyaoğlu
Orhan Türkmenoğlu
Tansel Kabakcıoğlu
Yücel Türkmenoğlu
|481,01m²irtifak
5,29m²direkyeri
|Tarla
|2024/497
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü
|130
|75
|Safiye Kayalaroğlu
Mehmet Kayalaroğlu
|574,61 m²irtifak
|Tarla
|2024/498
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü
|130
|76
|Ahmet Aksakaloğlu
Ali Aksakaloğlu
İsmail Keçeci
Özgür Keçeci
Sevim Keçeci
|109,35 m²irtifak
7,84 m²direkyeri
|Tarla
|2024/499
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü
|182
|13
|Turhan Çelebioğlu Müzeyyen Çelebioğlu
|266,47 m²irtifak
|Tarla
|2024/500
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü
|182
|15
|Hüseyin Dıkkıloğlu
|1169,57m²irtifak
|Tarla
|2024/501
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü
|102
|15
|TAŞIKO
|2773,86m²irtifak
17,87 m²direkyeri
|Tarla
|2024/502
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü
|182
|10
|Hüseyin Başcı
|996,46m²irtifak
|Bahçe
|2024/503
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü
|130
|21
|Mehmet Aslan
|922,02 m²irtifak
11,66 m²direkyeri
|Tarla
|2024/504
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü
|114
|289
|Murat Ayrancı
|172,76 m²irtifak
|Tarla
|2024/505
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü
|130
|14
|İbrahim Arık
|376,74m²irtifak
|Tarla
|2024/506
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Ayaşağıelyakut Köyü
|107
|44
|Osman Başcı
|1629,43 m²irtifak
|Tarla
|2024/507
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Ayaşağıelyakut Köyü
|104
|2
|MehmedHelvacı
|361,64m²irtifak
|Tarla
|2024/508
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca Köyü
|110
|73
|Ayhan Sarıca
Ruhan Sarıca
Şükriye Sarıca
|290,86 m²irtifak
|Tarla
|2024/509
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca Köyü
|110
|70
|Onur Tulum
|240,12m²irtifak
|Tarla
|2024/510
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca Köyü
|110
|71
|Onur Tulum
|769,42m²irtifak
|Tarla
|2024/511
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca Köyü
|110
|92
|İsmail Portakal
|65,09m²irtifak
|Tarla
|2024/512
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü
|114
|85
|Mustafa Gevgeşoğlu
|16,35 m²irtifak
|Tarla
|2024/513
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca Köyü
|110
|172
|Mehmet Abdulkadiroğlu
|439,34 m²irtifak
10,58 m²direkyeri
|Tarla
|2024/514
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca Köyü
|110
|163
|Mehmet Abdulkadiroğlu
|690,46 m²irtifak
26,52 m²direkyeri
|Bahçeli
Ahşap Ev
|2024/515
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Esentepe Mah.
|1054
|354
|Asuman Yücememiş
Ayşe Akman
Hüseyin Kaymakcıoğlu
Mehmet Kertiş
Mehmet Palabıyıkoğlu
Nagihan İncegül
Zehra Taban
Zuhal Akın
|471,47 m²direkyeri
|Arsa
|2024/516
|Kastamonu ili Merkez ilçesi Esentepe Mah. Köyü
|1054
|357
|Tahir Sarı
Hilmiye Özengici
Abdullah Mehmet Özengici
|179,43 m²direkyeri
|Arsa
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda yazılı dosyalarında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02156831