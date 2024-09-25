KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/282 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu/Sarıca köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 118
PARSEL NO : 2
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 693,99m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : TURHAN KINACI-49516337446
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/282 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/09/2024
#ilangovtr Basın no ILN02093490