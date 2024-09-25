KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/296 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Eceoğlu Köyü
ADA NO : 120
PARSEL NO : 36
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 857,72 m² irtifak ve 18,33 m² direk yeri
MALİKİN ADI VE SOYADI : NAİL KANTAR-29519004088
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ -
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/296 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/09/2024
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