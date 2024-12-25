KASTAMONU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
Örnek No:55*
T.C.
KASTAMONU
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/23 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup taşınmazın satış ilanına, şartnameye, bilirkişi raporlarına, görsellerine ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, Konukça Köyü 166 Ada, 39 Parsel sayılı tarla vasıflı taşınmaz.
Adresi : Konukça Köyü Merkez Kastamonu
Yüzölçümü : 20.777,24 m2
İmar Durumu : Kısmen köy yerleşik alanı içinde kısmen dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 5.097.037,60 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 10:45
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 10:45
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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