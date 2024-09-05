KASTAMONU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.

KASTAMONU1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup taşınmazın satış ilanına, şartnameye, bilirkişi raporuna, görsellerine ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kastamonu İl, İhsangazi İlçe, Afşar Mahallesi 153 Ada, 16 Parsel sayılı, tarla vasıflı taşınmaz.

Adresi : Kastamonu İhsangazi Afşar Mahallesi

Yüzölçümü : 20.375,87 m2

İmar Durumu : Belediye uygulama imar planı dışında, belediye sınırları içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 3.565.777,25 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2024 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 10:05

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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