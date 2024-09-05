×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

KASTAMONU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

KASTAMONU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 00:00

 

Örnek No:55*

T.C.
KASTAMONU1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup taşınmazın satış ilanına, şartnameye, bilirkişi raporuna, görsellerine ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kastamonu İl, İhsangazi İlçe, Afşar Mahallesi 153 Ada, 16 Parsel sayılı, tarla vasıflı taşınmaz.
Adresi : Kastamonu İhsangazi Afşar Mahallesi
Yüzölçümü : 20.375,87 m2
İmar Durumu : Belediye uygulama imar planı dışında, belediye sınırları içinde kalmaktadır.
Kıymeti : 3.565.777,25 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 10:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 10:05
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2024 - 10:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 10:05

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02084720