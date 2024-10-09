KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/269 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kastamonu, Merkez, Alpı Köyü

ADA NO : 103

PARSEL NO : 125

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 116,64 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ayfer Halimoğlu



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Tedaş



KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/269 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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