KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/272 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Alpı Köyü
ADA NO : 103
PARSEL NO : 93
YÜZÖLÇÜMÜ : 365,59 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :
ATİYE KIZILKAYA
AHMET ÇAYCI
FERİDE ELSEL
NEBİYE ELSEL
AYSEL ÇAYCI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/272 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02100947