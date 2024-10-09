KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/272 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Alpı Köyü

ADA NO : 103

PARSEL NO : 93

YÜZÖLÇÜMÜ : 365,59 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :

ATİYE KIZILKAYA

AHMET ÇAYCI

FERİDE ELSEL

NEBİYE ELSEL

AYSEL ÇAYCI



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/272 Esas sayısında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02100947