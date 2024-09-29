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KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 00:00

 

T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/366 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Esenli Köyü
ADA NO : 120
PARSEL NO : 75
YÜZÖLÇÜMÜ : 309,15 m² irtifak alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI : Yılmaz Kurtdedeoğlu
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/366 Esas
sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.25/09/2024

#ilangovtr Basın no ILN02095784