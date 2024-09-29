KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/365 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Esenli Köyü

ADA NO : 120

PARSEL NO : 65

YÜZÖLÇÜMÜ : 1166,23 m² irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI : Şemsettin Dalahmetoğlu



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ



KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/365 Esas sayısında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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