42 KALEM TÜP BEBEK ÜNİTESİ SARF MALZEME ALIMI
42 Kalem Tüp Bebek Ünitesi Sarf Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası (İKN)
:
2026/832061
1- İdarenin
1.1. Adı
:
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
1.2. Adresi
:
SEMSI DENIZER CAD. E-5 ÜZERI KARTAL/İSTANBUL
1.3. Telefon numarası
:
02164413900
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati
:
03.06.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
:
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi - Satınalma Birimi İhale Toplantı Salonu
3- İhale konusu mal alımının
3.1. Adı
:
42 Kalem Tüp Bebek Ünitesi Sarf Malzeme Alımı
3.2. Niteliği, türü ve miktarı
:
42 Kalem Sarf Malzeme
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi - Medikal Depo Birimi
3.4. Süresi/teslim tarihi
:
Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacak olup 180 gün içinde malzemenin tamamı peyder pey olarak Medikal Depo biriminin talebi doğrultusunda 7 gün içinde teslim edilecektir.
3.5. İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3.1. Ürünün piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi
4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38'inci maddesine göre açıklama istenecektir.
